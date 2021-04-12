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Spor Abdurrahim Albayrak Galatasaray başkanlığına aday mı? Galatasaray başkanı adayları kimler?
Spor

Abdurrahim Albayrak Galatasaray başkanlığına aday mı? Galatasaray başkanı adayları kimler?

Galatasaray'da seçim heyecanı sürüyor. Korona salgını sürecinde olağan seçimli genel kurulu yapacak olan Galatasaray, başkanlık için Abdurrahim Albayrak’ın ismi ön sıralarda geçiyor. Peki Abdurrahim Albayrak Galatasaray başkanlığına aday mı? Abdurrahim Albayrak, başkanlığa aday mı olacak? Abdurrahim Albayrak Galatasaray başkanlığına aday mı olacak? Galatasaray başkanı kim olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 08:01:00 - 2021-04-12 08:02:13
Abdurrahim Albayrak Galatasaray başkanlığına aday mı? Galatasaray başkanı adayları kimler?

Koronavirüs salgının koşullar izin verirse mayıs ayında gerçekleşecek seçim için hazırlıklar hızlandı. Sarı kırmızılılar adım adım olağan seçimli genel kurula doğru ilerliyor. Galatasaray başkan yardımcısı  Abdurrahim Albayrak'ın adaylık için harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray başkanı adayları kimler?

Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görevini sürdüren Albayrak'ın daha önce adaylığını açıklayan Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan sonra beşinci aday olması bekleniyor. Şu sıralar eski başkanlardan biriyle istişare toplantısı yapan ve yine başka bir eski başkanla daha görüşen Albayrak'a mevcut yönetimin bir bölümünün de destek olması yüksek ihtimal olarak duruyor.

Galatasaray'da görev yaptığı dönemlerde şampiyonluk yaşama yüzdesi çok yüksek olan Abdurrahim Albayrak, 2001-02, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018- 19 sezonlarında yöneticilik yapmıştı. Albayrak'ın yönetici olup da şampiyonluk yaşayamadığı tek sezon geçen yıldı.

Abdurrahim Albayrak Galatasaray

Abdurrahim Albayrak kimdir?

Abdurrahim Albayrak 1954 yılında Rize’de doğdu. Albayrak, 1977 yılında Altur Turizm Otobüs İşletmeciliği’ni kurdu. Galatasaray 2. Başkanı, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. yanında Altur Turizm Taşımacılık Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Altur Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altur Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Altur Turizm Filo Kiralama şirketlerinin yönetim kurulu başkanı. 1992 – 1994 Galatasaray Altyapı Başkanlığı, 2001 – 2013 arası çeşitli dönemlerde Galatasaray Futbol Şube sorumluluğu, 2014’te İkinci Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer aldı.  Halen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı. Evli ve 7 çocuk babası olan Albayrak, lise mezunu ve Almanca biliyor.

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