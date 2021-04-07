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Spor Abdullah Avcı rakip kaleciyi tebrik etti
Spor

Abdullah Avcı rakip kaleciyi tebrik etti

1-1 biten Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 28 şut olduğunu ve rakip kaleciyi tebrik ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 01:28:00 -
Abdullah Avcı rakip kaleciyi tebrik etti

Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere bitti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün oyunda her şeyi denediklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"28 şut var, her şeyi denedik"

“Maç öncesi konuştuğumuz senaryonun aynısı çıktı. Bugün belki de hücum anlamında en zengin oyunumuzu oynadık. Bütün rakamlar, oyun içinde hissettirdikleri, yaptıkları, kaybettiği yerdeki baskılar, tekrar topu geri almak, sabırlı oynamak, kenarları doğru kullanmak, şut var, sayısı fazla, topa sahip olma var. Oyunun güzelliği bu. Başakşehir'deki Kayserispor maçından daha çok pozisyon vardı. Direk var, ceza sahasına fazla girme var, 28 şut var. Her şeyi denedik. Belki pasın şiddetini biraz daha artırabilirdik."

"Bütün rekorlar kırıldı"

"Ama sonra vitesi yükselttik. Bütün rekorlar kırıldı. Direkten dönenler, şutlar, kalecinin kurtardığı şutlar, bu tür oyunda her şeyi yaparsın ama ön tarafın vuruşu, pası, yapacağı doğru orta becerisi belirleyici oluyor. Elimize gelen gol fırsatlarını net şekilde çeviremedik. Rakibe doğru pozisyon vermedik. Oyun içerisinde formasyonlar denedik. Oyunun bütününden memnunum. Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti. Bu oyun böyle, bu tür sonuçlar olabiliyor. Takım hem savunma hem hücumda önemli gelişmeler kaydediyor. Oyuncu rekabetini artırdığımız takdirde daha domine oynayan, hedeflerine giden bir Trabzonspor olacak."

"Rakip kaleciyi teprik etmek lazım"

"Rakibin kalecisini tebrik etmek lazım. O da mücadele ediyor. Bu takım denedi. En çok gol yiyen takımdan, en az gol yiyen takıma döndük."

"9-10 tane altyapı oyuncumuz var"

"Çocuklar, bizim verdiklerimizi çok iyi uygulamaya çalışıyorlar. Rekabet de bunu artıracaktır. Bugün 9-10 tane altyapı oyuncumuz kulübede var ama mevkisel olarak çok fazla değişiklik yapamıyoruz."

"Nwakaeme sakatlandı"

Nwakaeme’nin oyundan alınmasına yönelik bir soru üzerine Avcı, Nwakaeme’nin sakatlandığını ve kendisinin oyundan çıkmak istediğini, bu nedenle de oyundan çıkarıldığını dile getirdi.

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