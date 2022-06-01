Abdülkadir, Şampiyon'dan Şampiyona gidiyor!

İtalya Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşan AC Milan, Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor.



İtalya Serie A Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşan AC Milan, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hızlı başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Rossoneri, teknik, hızlı, ofansif, orta saha ve kanatta görev yapabilecek bir teknik oyuncu arıyor.

Milan, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

Haberde, Milan'ın aradığı özelliklere uyan bu oyuncunun ise Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Abdülkadir Ömür olduğu belirtildi.

İtalyan devinin 22 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süredir takip ettiği öğrenildi.

Milan daha önce 20 milyon Euro teklif etmişti

Bilindiği üzere, AC Milan 18 Ağustos 2020 tarihinde Abdülkadir Ömür için bordo mavili kulübe 20 milyon Euro + bir sonraki satışından %10 pay şeklinde resmi transfer teklifini sunmuştu.

Abdülkadir Ömür: Teklif geldiğinde gitmek istiyorum

Öte yandan, geleceğiyle ilgili Sabah gazetesine konuşan Abdülkadir Ömür, "Zamanın geldiğini düşünüyorum. Tabii kulübümüzün bize izin verdiği sürece. Başkanımızın da dediği gibi, birçok fırsat elimize geçmişti ama zamanı değildi gitmenin. Ve ardından Trabzonspor'da şampiyonluk nasip oldu. Bence her futbolcu Avrupa'da oynamalı, benim de hayallerimden biri bu. Teklif geldiğinde gitmek istiyorum. Benim önceliğim Avrupa, döndüğümde ise sadece Trabzonspor" dedi.



