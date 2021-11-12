Abdülkadir forma giyemeyecek

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesi futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve teknik direktörümüz Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, Cebelitarık maçında Abdülkadir Ömür'ün forma giyemeyeceğini ifade etti.

Sakatlıklarla ilgili konuşan Stefan Kuntz, "Cengiz aday kadrodan ayrıldı. Mücadelede Abdülkadir Ömür de forma giyemeyecek. Aklımdaki ilk 11 belli ama son antrenmanı görmem lazım. Oyuncularımız iyi çalıştı. Planlarımız var. Kontrollü hücumu benimseyeceğiz. "Bu maçın %100 kapasite ile oynanması çok sevindirici bir şey. Biraz sabır gerekebilir ama umarım en sonunda sahadan tribünlere yayılan bir sevinç dalgası olur." dedi.