  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin hedef gösterdiği Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı istifa etti
Dünya

ABD'nin hedef gösterdiği Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı istifa etti

Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Hugo Velazquez, ABD'nin kendisini yolsuzlukla suçlamasının ardından görevini bırakacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-13 01:55:00 -
ABD'nin hedef gösterdiği Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı istifa etti

Paraguay basınında çıkan habere göre, Velazquez, katıldığı radyo programında, ABD'nin kendisini yolsuzlukla suçlamasına ilişkin, "(ABD'li) Büyükelçinin basın toplantısını duydum, gerçekten başımdan aşağı soğuk su döküldü. Neyi kastettiğini bilmiyorum." dedi.

İstifasını kongreye sunacak

Velazquez, ABD'nin suçlamalarının kendisini kötü durumda bıraktığını ifade ederek, "Seçimlerde Devlet Başkanlığı adaylığından çekileceğim ve gelecek hafta Devlet Başkan Yardımcılığı görevimden istifamı Kongre'ye sunacağım." diye konuştu.

İddiaları reddetti

Kendisine yönelik suçlamaların, uğruna mücadele ettiği prensiplerle çeliştiğini belirten Velazquez, bu iddiaları reddetti.

Yolsuzlukla suçlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıkladığı listede Velazquez'in "ciddi yolsuzluk" eylemlerine karıştığını ileri sürmüştü.

ABD'nin Asuncion Büyükelçisi Marc Ostfield de düzenlediği basın toplantısında Velazquez'i, kendisinin talebiyle yakın çevresinden bir kişinin bir devlet görevlisine 1 milyon dolardan fazla rüşvet teklif etmekle suçlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23