ABD'li vali, LGBT sapkınlığının işlendiği kitabı eyalette yasaklattı
Indiana eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Eric Holcomb, 'Beyaz Leylek, Siyah Leylek' adlı kitabın LGBT’li sapkın bir babayı konu aldığını belirterek, kitabın okullara sokulmasını yasakladı.
Indiana eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Eric Holcomb, 'Beyaz Leylek, Siyah Leylek' adlı kitabın LGBT’li sapkın bir babayı konu aldığını belirterek, kitabın okullara sokulmasını yasakladı.
ABD’nin Indiana eyaletinin valisi, LGBT sapkınlığının propagandasını yapan kitabı yasaklattı.
Indiana eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Eric Holcomb, 'Beyaz Leylek, Siyah Leylek' adlı kitabın LGBT’li sapkın bir babayı konu aldığını belirterek, kitabın okullara sokulmasını yasakladı.
Indiana Eğitim Bakanlığı da sapkınlık dolu kitap hakkında şikayetler aldıklarını doğruladı.
Vali Holcomb’un bu kararı sonrası Indiana'daki sapkınlar “Bunun adı özgürlük değil” diyerek sitem etti. Bazı LGBT savunucuları da kararın kaldırılmasını istedi. Indiana’daki bazı veliler de, Vali Holcomb’un yanında saf tuttu.
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