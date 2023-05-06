  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li vali, LGBT sapkınlığının işlendiği kitabı eyalette yasaklattı
Dünya

ABD'li vali, LGBT sapkınlığının işlendiği kitabı eyalette yasaklattı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 09:30:00 -
ABD'li vali, LGBT sapkınlığının işlendiği kitabı eyalette yasaklattı

Indiana eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Eric Holcomb, 'Beyaz Leylek, Siyah Leylek' adlı kitabın LGBT’li sapkın bir babayı konu aldığını belirterek, kitabın okullara sokulmasını yasakladı.

Indiana eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Eric Holcomb, 'Beyaz Leylek, Siyah Leylek' adlı kitabın LGBT’li sapkın bir babayı konu aldığını belirterek, kitabın okullara sokulmasını yasakladı.

ABD’nin Indiana eyaletinin valisi, LGBT sapkınlığının propagandasını yapan kitabı yasaklattı.

Indiana eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Eric Holcomb, 'Beyaz Leylek, Siyah Leylek' adlı kitabın LGBT’li sapkın bir babayı konu aldığını belirterek, kitabın okullara sokulmasını yasakladı.

Indiana Eğitim Bakanlığı da sapkınlık dolu kitap hakkında şikayetler aldıklarını doğruladı.

Vali Holcomb’un bu kararı sonrası Indiana'daki sapkınlar “Bunun adı özgürlük değil” diyerek sitem etti. Bazı LGBT savunucuları da kararın kaldırılmasını istedi. Indiana’daki bazı veliler de, Vali Holcomb’un yanında saf tuttu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23