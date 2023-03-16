ABD'li iflas eden bankaların kripto bağlantısı: O kriz FED ve FDIC’yi köşeye kadar sıkıştırıyor! İflas dalgası

Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto savunucusu lobicilik faaliyeti yürüten Blockchain Association; Silvergate, Silicon Valley ve Signature bankalarının çöküşünün ardından hükümetin kripto şirketlerine kasıtlı bir zorluk çıkardığına dair araştırma yapıyor.

Dernek geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Kripto yanlısı oluşum, Bilgi Edinme Özgürlüğü yasası kapsamında FED, FDIC ve FOIA kurumlarına belge göndererek “söz konusu bankaların kasıtlı olarak batırıldığı” iddiasına karşılık savunma istedi.

Blockchain Derneği Başkanı Kristin Smith, süreç içerisinde kripto şirketlerinin eşit muamele görmediğini vurguladı.

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“Blockchain Derneği, geçtiğimiz hafta yaşanan bankacılık krizinin ardından kripto girişimlerinin başka kuruluşlarda hesap açmasının kasıtlı olarak önüne geçildiği konusunda ciddi emareler tespit etti. Devlet, kendi suçunu kripto paralara yıkmaya çalışıyor gibi görünüyor.”

İflas Eden Bankaların Kripto Bağlantısı

ABD’de geçtiğimiz hafta faaliyetine son verilen bankalardan Silvergate ve Signature’ın dijital varlıklar ile organik bağı bulunuyor. Silicon Valley Bank ise stablecoin ihraççısı Circle ve bir çok şirketin mevduatına sahip idi.

bitcoinsistemi'ne göre: Blockchain Derneği ise iflas eden bütün bankaların ortak noktasına dikkat çekerek halının altında ne olduğunu arıyor.

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