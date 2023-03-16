  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu 18 Mart Şehitler Günü’nde HDP’yi ziyaret edecek! Rezalete şehit ailelerinden tepki...

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım! Dolar yağıyor

Altın fiyatları füze gibi fırladı! Dünyaca ünlü milyarder altın kararını ilan etti

Doğu Perinçek'ten sürpriz ittifak hamlesi! Bizzat duyurdu...

Türkiye'de ilk olacak pazar günü Erdoğan açıyor! Borun katma değeri 35 bin katına çıkacak

Paşinyan'dan sinsi 14 Mayıs planı! Erdoğan giderse bakın ne yapacak

Devlet el koysun bu araçlara! İstanbul'da görüntülendi

İslam Memiş altın fiyatları için sonunda o cümleyi kurdu! Altın alacaklar, satacaklar: Alım fırsatı için mart tahmini!

CHP'li Fikri Sağlar'dan afet iki yüzlülüğü! Paylaşımlarıyla kendini ele verdi

Sözleri tepki çeken CHP'li yönetici: İroni yaptım
Ekonomi ABD'li iflas eden bankaların kripto bağlantısı: O kriz FED ve FDIC’yi köşeye kadar sıkıştırıyor! İflas dalgası
Ekonomi

ABD'li iflas eden bankaların kripto bağlantısı: O kriz FED ve FDIC’yi köşeye kadar sıkıştırıyor! İflas dalgası

ABD geçen haftanın sonundan itibaren banka iflaslarıyla sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri sarsan iflas dalgası sürüyor. Silicon Valley Bank'tan sonra şimdi de Signature Bank'a kayyum atandığı haberi geldi. Peki ABD Bankacılık sisteminde neler oluyor? 2008 krizini tahmin eden finans uzmanı Robert Kiyosaki, SVB'nin ardından İsviçre bankası Credit Suisse'in de batabileceğini belirtti. Yeni iddia ise; ABD’de geçtiğimiz hafta faaliyetine son verilen bankalardan Silvergate ve Signature’ın dijital varlıklar ile organik bağı bulunuyor. İşte dikkat çeken açıklaması...

Yeniakit Publisher
2023-03-16 22:11:00 - 2023-03-16 22:24:11
ABD'li iflas eden bankaların kripto bağlantısı: O kriz FED ve FDIC’yi köşeye kadar sıkıştırıyor! İflas dalgası

Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto savunucusu lobicilik faaliyeti yürüten Blockchain Association; SilvergateSilicon Valley ve Signature bankalarının çöküşünün ardından hükümetin kripto şirketlerine kasıtlı bir zorluk çıkardığına dair araştırma yapıyor.

Dernek geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Kripto yanlısı oluşum, Bilgi Edinme Özgürlüğü yasası kapsamında FED, FDIC ve FOIA kurumlarına belge göndererek “söz konusu bankaların kasıtlı olarak batırıldığı” iddiasına karşılık savunma istedi.

Blockchain Derneği Başkanı Kristin Smith, süreç içerisinde kripto şirketlerinin eşit muamele görmediğini vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Blockchain Derneği, geçtiğimiz hafta yaşanan bankacılık krizinin ardından kripto girişimlerinin başka kuruluşlarda hesap açmasının kasıtlı olarak önüne geçildiği konusunda ciddi emareler tespit etti. Devlet, kendi suçunu kripto paralara yıkmaya çalışıyor gibi görünüyor.”

İflas Eden Bankaların Kripto Bağlantısı

ABD’de geçtiğimiz hafta faaliyetine son verilen bankalardan Silvergate ve Signature’ın dijital varlıklar ile organik bağı bulunuyor. Silicon Valley Bank ise stablecoin ihraççısı Circle ve bir çok şirketin mevduatına sahip idi.

bitcoinsistemi'ne göre: Blockchain Derneği ise iflas eden bütün bankaların ortak noktasına dikkat çekerek halının altında ne olduğunu arıyor.

İlginizi çekebilir→ Deprem uzmanı açıkladı! Türkiye tehlike altında: O bölgeyi uyardı! Korkutan açıklaması → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23