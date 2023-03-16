ABD'li iflas eden bankaların kripto bağlantısı: O kriz FED ve FDIC’yi köşeye kadar sıkıştırıyor! İflas dalgası
ABD geçen haftanın sonundan itibaren banka iflaslarıyla sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri sarsan iflas dalgası sürüyor. Silicon Valley Bank'tan sonra şimdi de Signature Bank'a kayyum atandığı haberi geldi. Peki ABD Bankacılık sisteminde neler oluyor? 2008 krizini tahmin eden finans uzmanı Robert Kiyosaki, SVB'nin ardından İsviçre bankası Credit Suisse'in de batabileceğini belirtti. Yeni iddia ise; ABD’de geçtiğimiz hafta faaliyetine son verilen bankalardan Silvergate ve Signature’ın dijital varlıklar ile organik bağı bulunuyor. İşte dikkat çeken açıklaması...
Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto savunucusu lobicilik faaliyeti yürüten Blockchain Association; Silvergate, Silicon Valley ve Signature bankalarının çöküşünün ardından hükümetin kripto şirketlerine kasıtlı bir zorluk çıkardığına dair araştırma yapıyor.
Dernek geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Kripto yanlısı oluşum, Bilgi Edinme Özgürlüğü yasası kapsamında FED, FDIC ve FOIA kurumlarına belge göndererek “söz konusu bankaların kasıtlı olarak batırıldığı” iddiasına karşılık savunma istedi.
Blockchain Derneği Başkanı Kristin Smith, süreç içerisinde kripto şirketlerinin eşit muamele görmediğini vurguladı.
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“Blockchain Derneği, geçtiğimiz hafta yaşanan bankacılık krizinin ardından kripto girişimlerinin başka kuruluşlarda hesap açmasının kasıtlı olarak önüne geçildiği konusunda ciddi emareler tespit etti. Devlet, kendi suçunu kripto paralara yıkmaya çalışıyor gibi görünüyor.”
İflas Eden Bankaların Kripto Bağlantısı
ABD’de geçtiğimiz hafta faaliyetine son verilen bankalardan Silvergate ve Signature’ın dijital varlıklar ile organik bağı bulunuyor. Silicon Valley Bank ise stablecoin ihraççısı Circle ve bir çok şirketin mevduatına sahip idi.
bitcoinsistemi'ne göre: Blockchain Derneği ise iflas eden bütün bankaların ortak noktasına dikkat çekerek halının altında ne olduğunu arıyor.
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