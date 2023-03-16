  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de ilk olacak pazar günü Erdoğan açıyor! Borun katma değeri 35 bin katına çıkacak

Paşinyan'dan sinsi 14 Mayıs planı! Erdoğan giderse bakın ne yapacak

Devlet el koysun bu araçlara! İstanbul'da görüntülendi

İslam Memiş altın fiyatları için sonunda o cümleyi kurdu! Altın alacaklar, satacaklar: Alım fırsatı için mart tahmini!

CHP'li Fikri Sağlar'dan afet iki yüzlülüğü! Paylaşımlarıyla kendini ele verdi

Sözleri tepki çeken CHP'li yönetici: İroni yaptım

Niinistö Kahramanmaraş’ta: Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet

Akşener için dahiyane çözüm! 6'lı masanın PKK'yı 'Yeşil Sol' diye yutturacağı proje ifşa oldu!

Türkiye için tehlike çanları çalıyor! Türk profesör acil olarak uyardı

Flaş açıklama geldi... Tedirgin ediyor! Deprem göç ediyor İstanbul'a...
Yaşam Deprem uzmanı açıkladı! Türkiye tehlike altında: O bölgeyi uyardı! Korkutan açıklaması
Yaşam

Deprem uzmanı açıkladı! Türkiye tehlike altında: O bölgeyi uyardı! Korkutan açıklaması

Bolu'daki depremin yıkıcı olması için 6.4 büyüklüğünde olması gerektiğini söyleyen Ercan, "Bugün 4.8'lik deprem o bölgede bir gerginliğin birikmekte... AFAD'dan yapılan açıklama, depremin derinliğinin 8.1 kilometre olduğu aktarırken uzman isimlerden Bolu'daki depremle alakalı kritik değerlendirmeler geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 21:48:00 - 2023-03-16 21:59:21
Deprem uzmanı açıkladı! Türkiye tehlike altında: O bölgeyi uyardı! Korkutan açıklaması

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklük deprem sonrasında deprem uzmanlarının yaptığı açıklamalar sorgulanıyor. Bolu'daki deprem İstanbul ve Düzce'de de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; depremin derinliğinin 8.1 kilometre olduğu aktarırken uzman isimlerden Bolu'daki depremle alakalı kritik değerlendirmeler geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bolu ve çevre illeri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Ercan, "Burada 5.9-6.4 arasında bir deprem üretmesini bekliyorum" dedi. İşte Deprem uzmanı Ercan'ın yaptığı açıklama..

Prof Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Düzce depreminin üretmediği bir artçı deprem açığı vardı" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında artçı sarsıntılar devam ediyor. Öğle saatlerinde Bolu'da meydana gelen deprem sonrasında yürekler ağza geldi. 13.55'te Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem oldu.

O bölgeyi uyardı! Bekliyorduk...

Prof. Ercan, Bolu'nun bulunduğu kesimde yeni bir depremin gerçekleşmesinin olası olduğunu söylerken "Düzce depreminin üretmediği bir artçı deprem açığı vardı. Burada 5.9-6.4 arasında bir deprem üretmesini bekliyorum" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ercan, "Bolu Kuzey Anadolu Kırığı'nın etkin olduğu yerlerden bir tanesi. Son 1999 depreminde Kaynaşlı'ya kadar kırılmıştı. Kaynaşlı'dan sonra Almacık kırığı vardı, o kırığın kırılmasını bekliyorduk o bölümün.

Türkiye tehlike altında! 

Şimdi deprem sırası eğer doğuya doğru kayarsa Bolu'nun bulunduğu kesim yeni bir deprem üretirse eğer bu bizim için sürpriz olmaz. Kaldı ki Düzce depreminin üretmediği ve bir deprem açığı vardı, artçı deprem açığı vardır. Bunun da 5.9 - 6.4 bir deprem üretmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

cnnturk'te yer alan haberde: Bolu'daki depremin yıkıcı olması için 6.4 büyüklüğünde olması gerektiğini söyleyen Ercan, "Bugün 4.8'lik deprem o bölgede bir gerginliğin birikmekte olduğunu gösteriyor bize. Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye bir diken üzerinde. 4.8'lik deprem yıkıcı olmaz, Bolu'da bir depremin yıkıcı olması için 6.4 büyüklüğünde olması gerekiyor. Bolu 6.4 büyüklüğünde bir depreme gebe midir? Evet, ama bunun her an olabilir demek için elimizde yeterli bir bilgi yoktur" dedi.

Cuma hutbesi tam metni! Diyanet'ten Ramazan temalı: Rahmet ve Mağfiret Ayı - 17 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu
Cuma hutbesi tam metni! Diyanet'ten Ramazan temalı: Rahmet ve Mağfiret Ayı - 17 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu

İSLAM

Cuma hutbesi tam metni! Diyanet'ten Ramazan temalı: Rahmet ve Mağfiret Ayı - 17 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23