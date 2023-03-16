Deprem uzmanı açıkladı! Türkiye tehlike altında: O bölgeyi uyardı! Korkutan açıklaması

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklük deprem sonrasında deprem uzmanlarının yaptığı açıklamalar sorgulanıyor. Bolu'daki deprem İstanbul ve Düzce'de de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; depremin derinliğinin 8.1 kilometre olduğu aktarırken uzman isimlerden Bolu'daki depremle alakalı kritik değerlendirmeler geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bolu ve çevre illeri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Ercan, "Burada 5.9-6.4 arasında bir deprem üretmesini bekliyorum" dedi. İşte Deprem uzmanı Ercan'ın yaptığı açıklama..

Prof Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Düzce depreminin üretmediği bir artçı deprem açığı vardı" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında artçı sarsıntılar devam ediyor. Öğle saatlerinde Bolu'da meydana gelen deprem sonrasında yürekler ağza geldi. 13.55'te Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem oldu.

O bölgeyi uyardı! Bekliyorduk...

Prof. Ercan, Bolu'nun bulunduğu kesimde yeni bir depremin gerçekleşmesinin olası olduğunu söylerken "Düzce depreminin üretmediği bir artçı deprem açığı vardı. Burada 5.9-6.4 arasında bir deprem üretmesini bekliyorum" dedi.

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Ercan, "Bolu Kuzey Anadolu Kırığı'nın etkin olduğu yerlerden bir tanesi. Son 1999 depreminde Kaynaşlı'ya kadar kırılmıştı. Kaynaşlı'dan sonra Almacık kırığı vardı, o kırığın kırılmasını bekliyorduk o bölümün.

Türkiye tehlike altında!

Şimdi deprem sırası eğer doğuya doğru kayarsa Bolu'nun bulunduğu kesim yeni bir deprem üretirse eğer bu bizim için sürpriz olmaz. Kaldı ki Düzce depreminin üretmediği ve bir deprem açığı vardı, artçı deprem açığı vardır. Bunun da 5.9 - 6.4 bir deprem üretmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

cnnturk'te yer alan haberde: Bolu'daki depremin yıkıcı olması için 6.4 büyüklüğünde olması gerektiğini söyleyen Ercan, "Bugün 4.8'lik deprem o bölgede bir gerginliğin birikmekte olduğunu gösteriyor bize. Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye bir diken üzerinde. 4.8'lik deprem yıkıcı olmaz, Bolu'da bir depremin yıkıcı olması için 6.4 büyüklüğünde olması gerekiyor. Bolu 6.4 büyüklüğünde bir depreme gebe midir? Evet, ama bunun her an olabilir demek için elimizde yeterli bir bilgi yoktur" dedi.