AB'den ikiyüzlülük! Türkiye yapınca ortalığı ayağa kaldırdılar

Türkiye'de "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Sosyal medyada yalanlarla algı yönetimi yapılmasının önüne geçecek düzenleme, 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'deki düzenlemeye tepki gösteren AB kurum ve yetkilileri, düzenlemeye yönelik eleştirilerini dile getirirken, Venedik Komisyonu yayımladığı bir mesajda, TBMM'ye düzenlemeyi reddetmesi çağrısında bulundu.

DSA yönetmeliği 20 gün içinde yürürlüğe girecek

AB, 2021’de kabul edilen Çevrimiçi Terörist İçerik Yasasını (Online Terrorist Content Law), 7 Haziran 2022’den itibaren uygulamaya başlamıştı. Bu yasa dijital platformlara, paylaşılan “terörizm içerikleri”ni bir saat içinde kaldırma yükümlülüğü getirmişti.

Türkiye'deki dezenformasyonla mücadele düzenlemesine karşı çıkan AB, daha sıkı denetim ve üye ülkelerin dezenformasyonla daha fazla mücadele etmesi için bir kez daha yasal düzenleme yoluna gitti.

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan Dijital Hizmetler Yasası, birliğin resmi gazetesinde yayımlandı. AB sürecine göre, DSA yönetmeliği 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

DSA, yasa dışı içeriğin, çevrimiçi dezenformasyonun ve diğer toplumsal risklerin yayılmasını önlemenin yanı sıra, platformlar için özel hükümler getirerek çevrimiçi hesap verebilirliği artırmayı amaçlıyor.

"İnterneti tüm Avrupa vatandaşları için daha güvenli bir alan haline getirecektir"

İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, DSA'nın rekor sürede benimsendiğini belirterek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Breton açıklamasında, "Dijital Hizmetler Yasası bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu önemli metin, interneti tüm Avrupa vatandaşları için daha güvenli bir alan haline getirecektir." ifadelerini kullandı.