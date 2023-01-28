AB'den göçmenler için vize tehdidi

AB dönem başkanlığını üstlenen İsveç'in başkenti Stochholm'de bir araya gelen AB İçişleri Bakanları yaptıkları açıklamada, devletlerin daha fazla sayıda kişinin menşe ülkelerine geri gönderilmesini kabul etmelerini istedi ve gerekirse "işbirliği yapmayan" ülkelere verilen vize sayısını kısıtlama yöntemine gidilebileceğini belirtti.

Bakanlar göç edenlerin sayısının artmasıyla ortaya çıkan durumu "gergin" olarak niteliyor. Eleştirilerde ise 2015 krizinden çok daha az olan bu miktarın zengin bir bölge için yönetilebilir olduğu dile getiriliyor.

2021 yılında Avrupa ülkeleri 340.500 kişiyi menşe ülkelerine geri gönderme kararı aldı. Komisyon tarafından aktarılan Eurostat verilerine göre, bunların %21'i fiilen uygulandı.

Bakanların göç, iltica ve sınır kontrolü gibi konuları görüşmek üzere yaptığı gayri resmi toplantının ardından yapılan basın toplantısında konuşan İsveç Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard "Düzensiz gelişlerin arttığını görüyoruz... Avrupa'da sığınma talebi reddedilenlerin geri gönderilmesi çok önemli bir konu." dedi.

Mevcut düzeyin kabul edilemez olduğunu ifade eden Stenergard AB üyeleri arasında, üçüncü ülkelerin kendi vatandaşlarını daha fazla kabul etmelerini sağlamak için vizeleri bir araç olarak kullanma konusunda "güçlü bir destek" olduğunu belirtti.

Stenergard, "(Üçüncü ülkelerle işbirliğinin iyileştirilmesine yönelik) siyasi ve diplomatik çabaların beklenen sonuçları vermemesi halinde, üye devletler Komisyon'a vize kısıtlamalarına ilişkin önerilerle hazırlaması çağrısında bulundu." diye konuştu.

Yıllarca süren pandemi kaynaklı hareket kısıtlamalarının ardından AB'ye gelen göçmen sayısı yeniden artmaya başladı.

AB sınır ajansı Frontex'e göre 2022 yılında kaydedilen 330,000 "düzensiz giriş" 2016 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

Geri dönüşlerin "yoğunlaştırılması" konusunda ısrarcı olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin dış sınırlarındaki tarama prosedürlerini hızlandırmayı ve sığınma için uygun görülmeyenlerin "derhal geri gönderilmesini" amaçlayan bir "pilot proje" önerdi.

Ancak eleştirmenler, AB sınırlarında sığınmacıların hızlı bir şekilde taranmasının, uygun kontrol ve dengelerden yoksun olabileceğini ve insanların ihtiyaç duyduklarında korumadan mahrum kalmalarına neden olabileceğini ileri sürüyor.

Avrupa Komisyonu, birliğin "güvenli" kabul edilen menşe ülkelerin bir listesi üzerinde anlaşmaya varmasını istiyor. Brüksel ayrıca "ayrılmaları önlemek" ve "geri dönüşleri iyileştirmek" için Bangladeş, Pakistan, Mısır, Fas, Tunus ve Nijerya gibi ülkelerle anlaşmalar yapma arayışında.

Kaynak: euronews