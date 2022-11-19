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Dünya ABD'den şok karar! Yapay et satışının önü açıldı
Dünya

ABD'den şok karar! Yapay et satışının önü açıldı

Amerika’da Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan yeni bir basın açıklamasında artık insan tüketimi için yapay et üretimini onaylandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:23:00 -
ABD'den şok karar! Yapay et satışının önü açıldı

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan yeni bir basın açıklamasında artık insan tüketimi için yapay et üretimini onaylandığı bildirildilirken verilen izin, UPSIDE Foods, eski adıyla Memphis Meats ile yapılan istişare, ürün güvenliği testleri ve araştırmalardan sonra yürürlüğe alındı.

Ancak bu onayın henüz ürünü piyasada satış izni niteliğinde olmadığı ve sadece sağlayıcıların gümrüklene işlemlerini kapsadığı ifade edildi.

Tam onay için ne gerekiyor?

FDA’nın basın bülteninde de belirtildiği gibi ürün yalnızca UPSIDE Food’s için onaylanmış durumda. Dolayısıyla diğer firmaların laboratuvarda yapay et üretimini ve satışı için kapsamlı bir onay anlamına gelmiyor. Ancak FDA’nın bu hamlesi diğer firmalara da kurum ile iletişime geçmek adına teşvik sağlıyor.
Et yetiştirmeyi amaçlayan bir gıda teknolojisi şirketi UPSIDE Foods CEO’su Uma Valenti’ye göre yetiştirilen et endüstrisi emekleme aşamasında ve erişilebilir olmasına yaklaşık 15 yıl daha var.

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