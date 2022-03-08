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Dünya ABD'den Rus petrolü açıklaması
Dünya

ABD'den Rus petrolü açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yönelik petrol yaptırımlayırla ilgili açıkalamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 02:07:00 -
ABD'den Rus petrolü açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Henüz karar vermedik"

Basında ABD'nin Avrupalı ülkelerden bağımsız hareket ederek gün içinde Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceği iddialarıyla ilgili Psaki, "Rusya'dan gelen petrole ithalat yasağı getirilmesi konusunda henüz karar vermedik. Bu konuda, hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ağır ekonomik yaptırımlar uygularken, ABD'lileri de bunun etkilerinden korumaya çalıştıklarının altını çizerek, Rusya'ya yönelik enerji sektöründeki herhangi bir yasağın ABD'lilerin enerji harcamalarını artırmaması için çabaladıklarını söyledi.

"Psaki, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu söyledi"

Öte yandan Psaki, Amerikan basınında çıkan ABD'nin Venezuela ile petrol konusunu görüştüğü ve bu ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazırlandığı iddialarına yanıt verdi.

Venezueala'ya bir ekibin gittiği ve hem petrol hem de Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikalıların durumunun görüşüldüğünü belirten Psaki, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu söyledi.

Psaki ayrıca, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile de görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

"Enerji piyasalarına etkilerine işaret etmekle yetindi"

Ayrıca brifingde Fox News muhabiri Peter Doocy, Psaki'nin ABD'de artan petrol fiyatlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

Doocy'nin, "Birkaç ay öncesine kadar da petrol fiyatları artıyordu ve siz bunun nedeninin tedarik zinciri sıkıntıları olduğunu söylüyordunuz? Şimdi de nedenin Putin olduğunu söylüyorsunuz?" demesi üzerine Psaki, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarının küresel enerji piyasalarına etkilerine işaret etmekle yetindi.

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