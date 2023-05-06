ABD'den Pakistan ve Afganistan için sinsi plan! Fonlamaya başladı

ABD dünya çapında eşcinsel düşünceyi destekleyen yapı ve hareketlere maddi destek sağlamayı sürdürüyor.

Son olarak Joe Biden yönetimi, Pakistan'daki transseksüellere İngilizce öğretecek olan öğretmenlere fon ayıracaklarını açıkladı.

Fox News'te yer alan habere göre hibenin amacı "Afgan ve Pakistanlı transseksüel gençlerin küresel toplumda daha iyi yer alabilmesi için onlara İngilizce dil yeteneği kazandırmak" olarak açıklandı.

Programın ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği tarafından yürütüleceği belirtildi.

ABD Senatosu 2022 yılında Pakistan'da "toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasiyi" teşvik etmek üzere 200 milyon dolarlık bir desteği onaylamıştı.

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Senato geçtiğimiz günlerde ABD yönetimine 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak 1,7 trilyon dolar değerindeki bütçe tasarısını kabul etmişti.

Bütçe tasarısından Pakistan'da "toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasi"yi teşvik etmek üzere ayrılan ödeneğin ise 200 milyon dolar olduğuna hükmedildi.

ABD'nin söz konusu 200 milyon doları Pakistan'da "toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasiyi" teşvik etmek için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına aktarması bekleniyor.

Washington yönetimlerinin bir süredir Pakistan'da "toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasiyi" desteklemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğu biliniyordu.

Kaynak: Mepa News