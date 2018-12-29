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ABD'den önemli 'Türkiye' hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gelecek ay Türkiye ve İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 06:44
ABD'den önemli 'Türkiye' hamlesi!

Ulusal Güvenlik DanışmanıBolton, Twitter hesabından, Türkiye ve İsrail'e yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunan Bolton, "Ocakta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyorum. DEAŞ'la mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız." ifadelerini kullandı. 

Trump da geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş, görüşmede terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 07:50
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