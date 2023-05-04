ABD'den MİT’le ilgili çıldırtan açıklama! Eğer doğruysa...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye yönelik operasyonu, DEAŞ'ın arkasındaki asıl güç olan ABD'nin ayarlarını bozdu.

MİT'in, El Kureyşi'nin ölü ele geçirildiğine yönelik açıklamasına inanmadıklarını ima eden bir beyanat veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Bu haberleri şu anda doğrulayamayız" dedi.

Türkiye ile iletişim olup olmadığı sorusuna yanıt yok

Edinilen bilgilere göre, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında bu konuda herhangi bir iletişimin söz konusu olup olmadığı sorusunu ise Ryder, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığına yönlendirerek yanıtlamaktan kaçındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan'da, El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

MİT adım adım takip etti

Sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT, özel bir operasyon ekibi ile teröristin bulunduğu eve, 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenlemişti.

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İntihar yeleğini patlattı

MİT'in "teslim ol" çağrısına yanıt vermeyen DEAŞ elebaşı El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlatmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükselmişti.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.