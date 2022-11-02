ABD’den İran’ın Rusya’ya olası füze sevkiyatına müdahale açıklaması

İran’ın kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra Rusya’ya seyir füzesi vereceği iddiaları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı kapsamında yaptırıma tabi İran füzelerinin sevkiyatına ABD’nin nasıl karşılık vereceği sorularını beraberinde getirdi.

Günlük basın toplantısında “İran’ın Rusya’ya olası füze sevkiyatını engelleyip engellemeyeceği” sorularına yanıt veren Dişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Elbette ki karşı koyabilir ve niyetimiz bu yönde. Her türlü aracı kullanacağız.” dedi.

ABD’nin İran’ın Orta Doğu’daki “kötü niyetli faaliyetlerine” karşı çeşitli araçlar kullandığını belirten Price, “İran’ın tehdit ağına karşı yaptırımları kullandık. İran’ın Yemen’de desteklediği gruplara gönderdiği silahlara müdahalesi dahil ABD ordusunun müdahalelerini kullandık. Burada konuşabildiğim ve konuşamadığım çok sayıda araç ve yetkiyi kullandık. Bu konuda (İran’ın Rusya’ya füze sevkiyatı) niyetimiz ve buna karşı koymak için her aracı kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

Price, ABD’nin İran’ın füze sevkiyatını engellemek üzere askeri müdahale yöntemine başvurup başvurmayacağı sorusuna karşılık bu konuya girmeyeceğini vurguladı ve “Bu tehdidi etkili bir şekilde engellemek için yakın ortaklarımızla koordinasyon içerisinde tüm seçeneklerimize bakacağız.” dedi.

Aynı sorular Pentagon’da da yöneltildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “ABD ordusunun İran'ın silah sevkiyatına herhangi bir şekilde müdahale edeceğine dair duyurabileceğim bir şey yok.” diye konuştu.

Ryder, Dışişleri ile Beyaz Saray’ın bu silah sevkiyatını engellemek için yaptırımlar dahil birçok çabayı konuştuğunu belirtti.

İran’ın Rusya’ya balistik füze sağlama olasılığının kaygı verici olduğunu dile getiren ABD’li general, “Savunma Bakanlığı açısından şu anda odağımız Ukraynalıların savaş alanında ihtiyaç duyduğu güvenlik yardımını sağlamaya çalışmaktır. Ancak bu konu da (İran’ın Rusya’ya füze sevkiyatı) takip edeceğimiz bir konudur.” ifadelerini kullandı.