ABD'den İran'a darbe! Üretim yüzde 72 düştü

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki otomobil üretimi Aralık 2017'de (İran takvimine göre Azer ayı) 136 bin 828 iken 2018'in aynı döneminde 38 bin 275'e düştü.

İran ekonomisinin en önemli dayanaklarından otomotiv sektöründeki büyük düşüş ise yüzde 92 kayıpla otobüs üretiminde oldu. Aralık 2017'de 136 otobüsün üretildiği ülkede geçen ay sadece 12 otobüs üretildi. Buna göre, otobüs üretimi yüzde 92 azaldı.

Aralık 2017'de bin 454 adet üretilen kamyon sayısı ise geçen aralık ayında yüzde 52 azalarak 700'e düştü.

Hedef otomotiv sektörü

ABD'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulamaya koyduğu tek taraflı yaptırımlar İran'ın en önemli istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef alıyor.

Yerli otomobil üreticileri İran Khodro ve Saipa tarafından 100 binden fazla kişi istihdam edilirken, yaklaşık 700 bin İranlı da otomobil üretimi ile ilgili sektörlerde çalışıyor.

Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler, ABD yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu. Bu yüzden parça tedarikinde sorunlarla karşılaşan İran, yerli çözümlere yönelmişti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihi Niya, otomotivde parça tedarikinin "İran Khodro" tarafından sağlanacağını duyurmuştu.

İran'da nisandan bu yana geçen 9 aylık süreçte ise otomotiv sektöründeki üretim önceki yıla oranla yüzde 31 azaldı.