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Dünya

ABD'den açıklama: 'Rusya engelliyor, Türkiye hayat kurtarıyor'

Yeniakit Publisher
2023-04-21 10:15:00 -
ABD'den açıklama: 'Rusya engelliyor, Türkiye hayat kurtarıyor'

Patel, Rusya'nın tahıl anlaşmasına yönelik faaliyetleri engellemeye çalıştığını, Türkiye'nin söz konusu girişimin kapsamını genişletmek ve hayat kurtarıcı girişimin süresini uzatmak için gösterdiği çabayı desteklediklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması kapsamındaki faaliyetleri engellemeye çalışmasını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Patel, günlük basın toplantısında “Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliği ile mücadele etmek ve gıda fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için hayati bir araçtır. Girişim, 9 ay içinde 28 milyon ton gıdayı küresel piyasaya taşımıştır.” dedi.

ABD’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye’nin söz konusu girişimin kapsamını genişletmek ve hayat kurtarıcı girişimin süresini uzatmak için gösterdiği çabayı desteklediğini kaydeden Patel, “Son iki haftada iki kez Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarını engellemeye yönelik eylemlerini derin bir endişeyle karşılıyoruz. Rusya Federasyonu'nun İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki delegasyonu, Ukrayna limanlarına girmek isteyen gemilerin denetimini engellemiştir. Şimdi Rus temsilciler, ticari gemilere yönelik tehditlerle girişime katılanların güvenliğini tehlikeye atmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın operasyonları engellemekle, sevkiyatın gecikmesine, tedariklerin kısıtlanmasına ve gıda ithal eden ülkeler için fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu belirten Patel, G7 Dışişleri Bakanlarınca yayımlanan bildiride açıkça belirtildiği gibi bunun küresel gıda güvenliğine zarar verdiğini dile getirdi.
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