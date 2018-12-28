ABD'de Yahudilere skandal teklif! 'Parayı alıp taşının'

Amerika'nın Alabama Eyaletine taşınmaları için verilen para karşılığı bölgeye yerleşen Yahudi aileler şimdi gidecek başka bir yer arıyor.

ABD'li bir milyonerin, Yahudilere Alabama'daki küçük bir kasabaya taşınmaları için para vermesi sonrası bölgeye taşınan Yahudiler şimdi kendilerine yeni yerleşim yeri arıyorlar.

Lisa ve Kenny Priddle, bir milyonerin Alabama'ya daha fazla Yahudi çekmek için her birine 50 bin dolar teklif ettiğinde, eyalete taşınan 11 aileden biri.

Çift neden bir Yahudi milyonerinin oradaki Yahudi topluluğunu inşa etmeleri için para ödediği için Güneyli küçük şehirdeki insanlar için neden bu kadar uğraştığını bilmediklerini söylemelerine rağmen parayı duyar duymaz toparlanıp taşınmışlar.

50 bin dolar teklif

50 bin dolar teklifini duyar duymaz toparlanıp Alabama'ya yerleşen çift eyalette yaşadıkları anti-semitizm tavırlarından rahatsız olduklarını söylüyor.

Washington Post'ta yer alan habere göre yerel bir milyoner olan Larry Blumberg bir dergiye, Yahudi ailelerine, Alabama'daki kasabalarına taşınmaları için her birine 50 bin dolar ödeyeceği ilanını verdi.

Pew Araştırma raporuna göre evlilik tercihlerinde farklı millet ve dinler olmaya başladıktan sonra Yahudi topluluklarında küçülme meydana geliyor. Küçük şehirlerdeki birçok havra üyesi olmadığı için kapatılıyor. Son on yılda bölgede 14 havra kapandı.

'Alabama’daki Yahudi nüfusunu sürdürmek için yapılan çalışma'

Yüzde 86'sının Hristiyan olduğu ve geri kalanının herhangi bir dine mensup olmadığı belirtilen Alabama’daki Yahudi nüfusunu sürdürmek için yapılan çalışma başarılı olmuşa benzemiyor.

Milyoner Blumberg ödeme yapmaya başladığından beri 11 aile, Dothan kasabasına taşındı. Blumberg, en az üç yıl daha kalmak isteyen en az altı kişiye daha ödeme yapacağını söylüyor. Şu an ise ilk taşınan 11 aileden geriye 7 aile kaldı.