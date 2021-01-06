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Dünya ABD'de ortalık karıştı! Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir
Dünya

ABD'de ortalık karıştı! Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir

ABD'de yapılan seçimleri kabul etmeyen Başkan Donald Trump'ın taraftarları kongreyi basarken, Pensilvanya Valisi, çıkan olaylarla ilgili "Bu bir darbe girişimidir." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:45:00 - 2021-01-06 23:58:46
ABD'de ortalık karıştı! Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir

ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının kongre binasını basması ve polisle çıkan çatışmaların ardından Pensilvanya Valisi Wolf,  olayı "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Trump taraftarları kongre binasını bastı

ABD'de gerilim dolu saatler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.

Başkan Trump'ın gerginlik dolu konuşmasının ardından taraftarları başkent Washington'da kongre binasını bastı. Çıkan çatışmada Trump taraftarı bir kadın da vurularak göğsünden yaralandı.

Pensilvanya Valisinden 'darbe girişimi' açıklaması

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi.

Ulusal muhafız güçleri kongreye gidiyor

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın direktifleri doğrultusunda ulusal muhafız güçleri federal binayı korumak için yoldalar." dedi.

Neler oluyor?

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken, Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik gerekçesiyle bina dışına çıkarıldı.

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