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Aktüel

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:07:08 -
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1217 artarak 146 bin 200'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 925 artışla 4 milyon 102 bin 147'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1217 artarak 146 bin 200'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 231 bin 871 ile Brezilya, 1 milyon 257 bin 828 ile Hindistan ve 795 bin 38 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor.

New York'ta 436 bin 576 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 617'si hayatını kaybetti. New York'u 422 binden fazla vakayla California ve 380 bine yakın vakayla Florida takip etti.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 50 milyon 739 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 943 bini geçti.


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