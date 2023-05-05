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Dünya ABD'de kimya fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de kimya fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:59:00 -
ABD'de kimya fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 işçi yaralandı.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Newburyport'taki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki şiddetli patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

4 işçi hastaneye kaldırıldı

Patlama sırasında fabrikada bulunan 62 yaşındaki Jack O'Keefe adlı işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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