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ABD'de göçmen krizi büyüyor

ABD'ye Meksika sınırından gelen ve son yıllarda sayıları "rekor" seviyeye ulaşan düzensiz göçmenlerin ülkede karşılaştıkları sorunlar artarak sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 22:18:00 -
ABD'de göçmen krizi büyüyor

ABD'ye Meksika sınırından gelen ve son yıllarda sayıları "rekor" seviyeye ulaşan düzensiz göçmenlerin ülkede karşılaştıkları sorunlar artarak devam ediyor.

New York'un Manhattan bölgesindeki Watson Otel'e yerleştirilen ve sayıları 50'yi bulan bir grup göçmen, Brooklyn'deki Red Hood Feribot Terminali'nde bulunan yeni barınaklara gönderilme kararına tepkili. Göçmenler, otel önünde kamp kurarak bu kararı protesto etti.

New York Belediyesinin otobüslerle özel barınaklara transfer etmek istediği göçmenlerin birçoğu, ısınma sorunu ve mahremiyet yetersizliği gibi koşullar nedeniyle söz konusu barınaklara gitmek istemediğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni barınakların diğer tüm yardım merkezleriyle aynı hizmeti sağlayacağı belirtilse de göçmenler, dün geceden beri otel önünde beklemeye devam ediyor.

Göçmenlerin bazıları, belediyenin gönderdiği otobüslerle sığınmacı merkezlerine gitmek zorunda kalsa da ekseriyeti İngilizce bilmeyen ve erkeklerden oluşan bir grup göçmen, daha insancıl koşullarda barınma talebinde bulunmayı sürdürüyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, ocak ayı başında bekar göçmen erkekleri ilk olarak yerleştirildikleri otellerden Brooklyn bölgesindeki bir terminale taşımayı planladıklarını duyurmuştu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Meksika sınırında durdurulan düzensiz göçmenlerin sayısının, Aralık 2022'de, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 40 artarak 251 bin 487 olduğunu açıklamıştı.

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