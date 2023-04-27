ABD'de bankacılık kirizi dinmek bilmiyor

Yerel ABD bankası First Republic Bank’in hisseleri hafta başından bu yana devam eden sert düşüşlerin ardında yeni güne yüzde 0,18’lik yükselişle başladı. Washington’daki düzenleyici kurumlar ve Wall Street’teki finans çevreleri ise hasta bankayı istikrara kavuşturacak bir plan üzerine çalışıyorlar.

Kaliforniya merkezli bankanın hisse senedi fiyatları bu yıl yüzde 93 değer kaybetti. Perşembe gününe hafif bir yükselişle başlayan hisseler hafta başından bu yana yüzde 64’ün üzerinde düşüş kaydetti. Pazartesi günü yaptığı açıklamada 100 milyar dolarlık mevduat varlığının bankadan çıktığını raporlayan First Republic’in hisseleri bir gün sonrasında ise yüzde 49,4’lük bir düşüş kaydetmişti.

First Republic’ten pazartesi günü yapılan açıklamada bankanın "stratejik seçeneklerin" peşinde olduğunu belirtildi. Ancak Financial Times’ın haberine göre bankanın durumu hakkında bilgi sahibi olan çok sayıda kaynak, bankanın tamamının veya bir kısmının satışı gibi uygulanabilir bir çözüm bulmak için mücadele ettiğini söylüyor.

"FT kaynakları bankanın ABD hükümetiyle iletişim halinde olduğunu belirtiyor. Amerikan hükümeti ise geçtiğimiz ay Silicon Valley Bank ve Signature Bank’in iflasının ardından alarma geçmiş durumda."

Washington yönetiminin değerlendirdiği öne çıkan seçenekler arasında bankanın kurtarılması için First Republic’e 30 milyar dolar yatıran bazı büyük ABD bankalarının veya ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun bankanın kontrolünü ele geçirmesi ve SVB’de olduğu gibi tüm mevduatlara devlet garantisi sunulması gibi yöntemler göz önünde bulunduruluyor.

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First Republic’e yakın bir kaynak banka yönetiminin ABD hükümetinden gelecek “ilgili tarafları bir çözüm bulmak için bir araya getirme” hamlelerini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Beyaz Saray, ABD Merkez Bankası ve ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri son dönemde First Republic yönetimiyle yoğun temas halinde. Biden yönetimi ise bankanın mevduat sahiplerine ve yatırımcılarına güven vermek için zamanının tükenmekte olduğundan endişe ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

FT kaynakları ABD hükümet yetkililerinin First Republic Bank’teki krizin bankacılık sisteminin geneline bulaşmasından endişe etmediğini söyledi. First Republic hisselerindeki sert düşüşe rağmen KBW Yerel Bankalar Endeksi salı günü yüzde 4’ten daha az düştü. Söz konusu tablo SVB’nin iflas ettiği ve sektör çapında satış dalgasına yol açtığı döneme göre yatırımcıların daha rahat olduğunu gösteriyor.