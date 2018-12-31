0553 313 94 23

ABD ve Rusya arasında yeni kriz!

Rusya’nın iç istihbarat servisi FSB'nin yaptığı açıklamaya göre; bir ABD vatandaşını casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:22
ABD ve Rusya arasında yeni kriz!

Rusya’nın iç istihbarat servisi FSB, Moskova’da düzenlenen operasyon ile casusluk faaliyetlerine karıştığı iddia edilen bir ABD vatandaşının suçüstü yakalandığını açıkladı.

The Independent’te yer alan bilgiye göre, Paul Whelan isimli bir ABD vatandaşı, cuma günü gerçekleştirilen operasyonla, casusluk faaliyeti yürüttüğü esnada suçüstü yakalanarak tutuklandı.

FSB’den yapılan açıklamada Whelan’ın suçunun kesinleşmesi durumunda 20 yıl hapis cezası ile yargılanabileceği belirtilirken, konuyla ilgili olarak ne Rusya’nın ne de ABD’nin dışişleri bakanlıklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gerçekleşen tutuklamanın, Ukrayna krizi, Suriye’de süregelen savaş ve 2016’daki ABD Başkanlık Seçimi konuları kapsamında günbegün gerilen ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir krize yol açabileceği düşünülüyor.

ABD ise aralık ayının başında Rusya vatandaşı olan Maria Butina’yı “ABD’nin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği’ne sızmak ve Vaşington’un Rusya politikasına etkide bulunmaya çalışmak” suçlamalarıyla tutuklamıştı.

TM Dijital Haber Merkezi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:22
  1. Maria Butina
  2. FSB
  3. Moskova
  4. Paul Whelan
  5. ABD
  6. The Independent

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'dan 'Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu
    1. Diriliş Ertuğrul'dan 'Payitaht..
    2. Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp..
    3. Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
    4. Devrilen traktörünün altında kalarak..
    5. Sakarya'da asayiş olayları
    6. 75 yıl hapis cezası bulunan şahıs..
    7. Dev geminin gövdesi Boğaz'dan böyle..
    8. Bayram ziyaretine giden 3 bin Suriyeli..
    9. Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan..
    10. Silivri’de sahte içki denetimi
    11. İBB'den serbest güreş takımına 2..
    12. Kaldırımda düşen kişi kanlar içinde..
    13. Bosna Hersek'teki yılbaşı..
    14. Batman'da trafik kazası: 10 yaralı
    15. Hartum'da polis öfkeli kalabalığı ateş..
    16. Taraftar öldürülmüştü! Ligler durduruldu
    17. Irak'ta 508 yabancı DEAŞ'lı olmaktan..
    18. Çuvaldan çıkan kadın cesedinin kimliği..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. ABD ve Rusya arasında yeni kriz!
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!