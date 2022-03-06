ABD ve Çin’den Ukrayna görüşmesi

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Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna’da süren savaşı ele aldı. Çin tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD tarafının Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili görüşleri ve tutumu hakkında bilgi verdi. Wang Yi, Ukrayna'daki durumun Çin tarafının görmek istemediği bu noktaya geldiğini söyledi.

ABD tarafının son zamanlardaki bazı sözleri ve eylemleri söz konusu hedeflere ters düştüğünü dile getiren Bakan Wang, Çin’in bundan derin kaygı duyduğunu belirtti. Tayvan’ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Tayvan sorununun Çin'in içişleri olduğunu yineleyen Wang, ABD’nin, “Tek Çin” ilkesi doğrultusunda "Tayvan bağımsızlığını" tasvip etmeyi ve desteklemeyi, Çin'in içişlerine karışmayı durdurup Çin-ABD ilişkilerinin genel durumunu korumak için somut girişimlerde bulunması gerektiğinin altını çizdi.

İki bakan Ukrayna konusunda görüş alışverişinde bulundu

Blinken, ABD tarafının Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili görüşleri ve tutumu hakkında bilgi verdi. Wang Yi, Ukrayna'daki durumun Çin tarafının görmek istemediği bu noktaya geldiğini söyledi. Ukrayna meselesinin çok karmaşık olduğuna işaret eden Çinli bakan, bu meselenin sadece uluslararası ilişkilerin temel normlarını değil, aynı zamanda tüm tarafların güvenlik çıkarlarını da ilgilendirdiğini kaydetti. Çinli bakan mevcut krizin çözümüne odaklanılmanın yanı sıra bölgenin uzun vadeli barış ve istikrarının düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Çin’in, konumunu ve politikasını her zaman konunun esasına göre belirlediğini vurguladı.

Çin krizin çözümü için BM’yi işaret etti

Çin’in, Ukrayna krizini çözmek için BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun hareket etmenin gerekli olduğu görüşü savunduğuna dikkat çeken Wang Yi, hem tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek ve korumak, hem de anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl yollarla çözülmesinde ısrar edilmesi gerektiğini ifade etti. Wang Yi en kısa sürede çatışmaların durmasını, bölgedeki gerginliğin hafifletilmesini, sivillerin can ve mal güvenliğinin etkin bir şekilde güvence altına alınmasını ve büyük çaplı insani krizlerin önüne geçilmesini umduklarını sözlerine ekledi. İki bakan ayrıca Kore Yarımadası'ndaki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.