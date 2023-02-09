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ABD ve BM'den açıklama: Son asırda görülen en şiddetli deprem

BM Genel Sekreteri Guterres ve ABD'den asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama heldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 23:38:00 -
ABD ve BM'den açıklama: Son asırda görülen en şiddetli deprem

BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Price ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi.

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