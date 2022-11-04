ABD Uzay Komutanlığı açıkladı: Çin roketi yeryüzüne düştü! Peki nereye...
ABD Uzay Komutanlığı, Çin'den fırlatılan Long March 5B roketinin yeryüzüne düştüğünü bildirdi.
ABD Uzay Komutanlığı, Çin'den fırlatılan Long March 5B roketinin yeryüzüne düştüğünü bildirdi.
Komutanlık roketin tam düşüş bölgesi için Çin makamlarının açıklamalarını işaret etti ancak Çin’den hala bir açıklama gelmedi.
ABD açıklamasına göre atmosfere giriş zamanı 13.01 olarak kayıtlara geçti.
Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatılan roketin Dünya'ya dönüşü kaygı oluşturmuştu.
Kontrolden çıkan Long March 5B isimli fırlatma aracı Dünya çevresinde saatte 28 bin kilometre hızla dönerek yerküreye ilerleyerek girişini tamamladı.