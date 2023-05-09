  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE Türkiye'yi seçti! Ortaya çıktı: Arap Emirlikleri havalimanına Türk üretimi beton santrali yaptı

Bunu koparan yanıyor! Cezası dudak uçuklattı

Kılıçdaroğlu'nu rezil eden video! CHP mitingleri ve AK Parti'nin İstanbul mitingi karşılaştırması viral oldu

Nerede kaldı halkçılık! KK'nın eşinin giydiği ceketin fiyatı dudak uçuklattı

Kimi destekleyecekler? Osmanlı Ocakları seçim kararını duyurdu

Yapıcıoğlu: 'Küçük şeylere kızarak CHP zihniyetine yol verirsek...'

Rusya'dan maalesef kötü haber geldi! Türkiye yerine BAE'yi seçmeye başladılar

Sonunda bu da oldu! Kira fiyatlarını artırmak için "pes" dedirten yöntem

Yavuz Ağıralioğlu bombayı patlattı: Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa…

Alman bankası dolar ve euro tahminini duyurdu: Seçimden sonra o rakamı görecek
Dünya ABD resmen kıyamete gidiyor: 186 bankası çökecek! ABD'de korkutan, tedirgin eden tehlike! Alınan karar
Dünya

ABD resmen kıyamete gidiyor: 186 bankası çökecek! ABD'de korkutan, tedirgin eden tehlike! Alınan karar

Yeniakit Publisher
2023-05-09 20:41:00 - 2023-05-09 20:49:06
ABD resmen kıyamete gidiyor: 186 bankası çökecek! ABD'de korkutan, tedirgin eden tehlike! Alınan karar

Ünlü ABD’li ekonomist St Onge, “Amerika’daki mevcut bankacılık krizi, yaklaşık 15 yıl önce şahit olduğumuz kargaşadan çok büyük” diye yatırımcıları uyarırken; ülkenin önde gelen gazetelerinden USAToday de 186 ABD bankasının çökebileceğine dikkat çekti. Banka sorunları gündemde...

ABD piyasaları hafta­ya yeni bir bankacılık krizi endişesiyle baş­ladı. Ülkenin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Banka­sı (SVB) ile Signature Bank’ın iflasları ve First Republic Bank’ın batmaması için JP­Morgan Chase tarafından sa­tın alınması sonrası gerilen or­tamda peşpeşe açıklamalar ya­pılıyor.

Dijital ekonomi haber site­si The Daily Hodl’a konuşan Avusturya asıllı ABD’li eko­nomist Peter St Onge, ABD’yi 2008 küresel bankacılık krizini hatırlatarak uyardı.

“Mevcut bankacılık krizi, 15 yıl önce yaşanan kargaşadan daha büyük ve bitecek gibi de durmuyor” diyen ünlü ekono­mist, yatırımcılara “ABD Mer­kez Bankası (Fed) aksini söy­lese de büyük çöküş için kendi­nizi hazırlayın” mesajını verdi:

“Fed Başkanı Jerome Powell’ın Amerika’ya ‘ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı’ demesinden bir­kaç saat sonra, büyük bölgesel borç veren PacWest satış son­rası pazarda yüzde 50’nin üze­rinde çöktüğü için uçurumdan düştü.”

“Varlıklara göre First Repub­lic’in geçen hafta sonu çökü­şüyle eşleştirilen 2023 banka çöküşü, görünüşe göre bu “çok sağlam ve dirençli” bankacılık sistemimizden gelecek çok da­ha fazla şeyle birlikte 2008’de­ki çöküşü resmen aştı.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ham rakamlarla, 2008’de çöken 25 ABD bankasını, takip eden dört yıl içinde toplam 440 bankayla bir davul sesi takip et­ti. Bu, kriz öncesi yılda ikiye kı­yasla 110 (banka) demek. Yani ne olacağını görmeye başlama­dık bile.”

“Faiz oranı artışlarının eko­nomiyi gerçekten vurması ge­nellikle 12-18 ay sürer ve he­nüz altı ayımız var. Dolayısıyla 2008 krizine karşı sıraya gir­mek, gerçek fırtınanın bir yıl daha vurmaması anlamına ge­liyor. Bunlar yaklaşan bir kasır­ganın ilk esintileri.”

Washington, DC merkez­li kamu politikalarına yönelik araştırmalarıyla bilinen muha­fazakâr düşünce kuruluşu The Heritage’ın üyesi olan St Or­ge, uzun süre Tayvan’daki Feng Chia Üniversitesi’nde ekono­mi dersleri verdi.

Ünlü Amerikan gazete­si USA Today de 186 bölgesel bankanın sallantıda olduğunu yazdı. Gazete yayınladığı bir raporda “Sigortasız hesap sa­hibi müşterilerin yarısı parala­rını çekse 186 banka batabilir” diye uyardı ve ekledi: “Bölgesel bankalar iflas ediyor çünkü Fe­deral Rezerv’in enflasyonu dü­şürmek için yaptığı agresif faiz artışları, devlet tahvilleri ve ipo­teğe dayalı menkul kıymetler gi­bi banka varlıklarının değerini aşındırdı.” (dünya)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23