Alman devi, otomobil üreticisi Mercedes-Benz duyurdu, dünyaya servis etti: Yeni Mercedes AMG E53 geliyor

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, geçtiğimiz haftalarda yeni nesil E-Serisi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Araç, tasarımı ve sunduğu özellikleriyle birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak aracın AMG versiyonları hala geliştiriliyor. motor1 Mercedes-AMG E53 prototiplerini test edilirken görüntülemeyi başardı.

Fotoğraflara baktığımızda hem sedan hem de station wagon versiyonunun test edildiğini görüyoruz. Prototiplerden station wagon olanı Nürburgring pistinde görüntülenirken sedan versiyon İsveç'te görüntülendi. İki aracın da üzerinde hala ağır bir kamuflaj bulunuyor. Her ne kadar ayrıntılar net olarak belli olmasa da yeni nesil E-Serisi'ndeki tasarım çizgilerinin karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Teknik tarafa gelirsek şu anda sunulan 3.0 litrelik sıralı 6 silindirli ünitenin yerini 2.0 litrelik 4 silindirli motora bırakacağı düşünülüyor. Halihazırda C63'te sunulan 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli motorla elektrik motorunun kombinesinden oluşan şarj edilebilir hibrit (PHEV) ünite, toplamda 680 beygir güç ve 1.020 Nm tork üretebiliyor.

motor1'in analizcilerinden çarpıcı açıklamalar şöyle devam etti! Şu anda E-Serisi ABD'de iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu seçeneklerden biri olan E 350, 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli motoruna ek olarak ufak bir elektrik motoruyla karşımıza çıkıyor. E 450 ise sıralı 6 silindirli hafif hibrit ünitesiyle toplamda 380 beygir güç üretebiliyor. Mevcut nesil E53 ise 435 beygir güç üretebiliyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimdilik yeni nesil Mercedes-Benz AMG E53 ailesinin ne zaman tanıtılacağı belli olmasa da bu yılın sonundan önce tanıtılacağını düşünüyoruz. Amiral gemisi versiyon olan E63 ise önümüzdeki yıl bizlerin karşısına çıkacak.