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ABD polisi Fetullah Gülen'in malikanesini kuşattı

ABD basını, Pensilvanya Eyalet Polisi'nin FETÖ elebaşı Gülen'in evinde meydana gelen bir olayı soruşturduğunu bildirdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 19:14
ABD polisi Fetullah Gülen'in malikanesini kuşattı

FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü AA muhabirine teyit etti.

FETÖ'nün kampı havadan ve karadan ablukaya alındı

Polisin "silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü" öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait araç bulunduğunu ve kampın üzerinde de bir polis helikopterinin dolaştığını aktardı.

Yerel gazeteciler: Polis hareketliliği var

Öte yandan Pennsylvania yerel medyasında çalışan bazı gazeteciler de olay yerinden paylaştıkları fotoğraflarla kampın etrafındaki polis hareketliliğini aktardılar.

İçeride meydana gelen bir olayın araştırıldığı iddiası

Brianna Strunk adlı gazeteci, Twitter paylaşımında "polisin, içeride meydana gelen bir olayı" araştırdığını ifade etti. Nocel Walters adlı gazeteci ise "yerel halkın, polisin siyah giyimli ve silahlı bir kişiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü" söylediğini dile getirdi.

Polis olayla ve soruşturmayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 19:14
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