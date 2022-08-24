  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Paraguay Devlet Başkanı Velazquez'in başını yaktı
Dünya

ABD, Paraguay Devlet Başkanı Velazquez'in başını yaktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığının Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında ortaya attığı yolsuzluk iddialarının ardından Paraguay Başsavcılığı Velazquez hakkında cezai soruşturma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 00:10:00 -
ABD, Paraguay Devlet Başkanı Velazquez'in başını yaktı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında üçüncü bir taraf aracılığıyla bir yetkiliye 1 milyon dolar rüşvet teklif ettiği iddia etmiş ve önemli bir yolsuzluğa bulaştığını öne sürmüştü. ABD’nin iddialarının ardından Paraguay Başsavcılığı Velazquez hakkında cezai soruşturma başlattığını duyurdu.

Kamu Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Sandra Quinonez'in Velazquez ile ilgili "ABD Büyükelçisi Marc Ostfield'ın ifadesine ilişkin gerçekleri" araştırmak için bir ceza davası açılmasını emrettiği ifade edildi.

Velazquez, kendisine yönelik suçlamaların ayrıntılarını alana kadar başkan yardımcısı olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23