ABD ölümcül olacak deyip açıkladı! Bombardıman uçaklarını gönderiyorlar

ABD, Okyanusya kıtasında askeri hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

İddianın sahibi, Sidney merkezli ABC televizyonu.

Habere göre, ABD, Avustralya'nın kuzeyindeki bir hava üssüne nükleer kapasiteli 6 B-52 bombardıman uçağı göndermeyi planlıyor.

ABD belgelerine atıfta bulunularak, Washington'un Tindal Hava Üssü'nde uçaklar için özel tesisler inşa etmek üzere ayrıntılı planlar hazırladığı belirtildi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, konuya dair yorum yapmadı. ABD Hava Kuvvetleri ise "Avustralya'ya bombardıman uçakları konuşlandırma yeteneğinin, düşmanlarımıza ölümcül hava gücümüz hakkında güçlü bir mesaj gönderiyor." dedi.

Analistler, söz konusu hamlenin, kendi kendini yöneten Tayvan adasının Çin tarafından işgal edilebileceği endişelerinin ortasında Pekin yönetimine bir uyarı olduğunu düşünüyor.

Çin ile yaşanan gerilimler, Avustralya'yı ABD için çok önemli bir savunma merkezi haline getirdi. Bölgedeki askeri varlığın geliştirilmesi için 1 milyar dolar harcanması taahhüt edildi.