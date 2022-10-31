ABD bombardıman uçakları konuşlandıracak! Tepki gösterdiler

Çin, ABD'nin Avustralya'nın kuzeyine nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları konuşlandırma planına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Avustralya yerel basınında yer alan "ABD'nin B-52 bombardıman uçaklarının Avustralya'ya konuşlandırılma" meselesinin silahlanma yarışını artırabileceğini açıkladı.

Sözcü Cao, ülkeler arası savunma ve güvenlik iş birliğinin bölgesel barış ve istikrara olanak sağlaması, üçüncü tarafların çıkarlarına ve hedeflerine zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin bölgesel gerilimi artırdığını, barışı ve istikrarı baltalığını dile getiren Cao, "Çin, tarafları eski Soğuk Savaş'ın 'sıfır toplamlı düşünme' ve dar jeopolitik kavramlarından kaçınması, bölgesel barışa ve istikrara daha fazla katkı sağlaması ve karşılıklı ilişkileri geliştirmesi konusunda uyarıyor." dedi.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin "Four Corners" programında yayımlanan raporda, ABD'nin, Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Tindal Hava Üssü'ne 6 adet B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planladığı ortaya konulmuştu.

Four Corners'ın ABD Hava Kuvvetlerinden yetkililere dayandırdığı açıklamada, "ABD'nin Avustralya'ya bombardıman uçağı konuşlandırabilme kabiliyetinin düşmanlara güçlü bir mesaj verdiği" kaydedilmişti.

Güvenlik uzmanları ise söz konusu konuşlandırmayı "kışkırtıcı bir hareket" olarak nitelendirerek bunun doğrudan Çin'i hedef aldığını belirtmişti.