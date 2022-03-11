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Siyaset ABD bayrağına sarılı vatan haini Can Dündar millete hakaret etti
Siyaset

ABD bayrağına sarılı vatan haini Can Dündar millete hakaret etti

Vatan haini Can Dündar, paylaştığı videoda Türkiye'deki milyonlarca vatandaşa hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 14:33:00 -

Kaçtığı yurt dışından Türkiye'deki muhalifleri gazlamaya çalışan ve ABD bayrağına sarılı fotoğrafıyla patronlarını ilan etmekten çekinmeyen vatan haini Can Dündar, sosyal medyadan paylaştığı video ile vatandaşlara alenen hakaret etti.

AK Parti'ye oy veren milyonlarca kişiyi diline dolayan vatan haini Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlere adeta kin kustu.

Dündar, "Ortada ideolojik sadakat, din hassasiyeti, ilkeli tavır falan yok. Cehaletten beslenen bir liderin hipnotize ettiği fanatik kitlenin, onun peşinden uçtuğunu sanarak uçurumdan düşüşü var." dedi.

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