ABD ambargosu engelleyemedi! En çok satanlar arasına girdi

Geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından uygulanan ambargolardan sonra hem akıllı telefon geliştirme hem de yazılım anlamında büyük engellerle karşılaşan Huawei, anavatanı Çin’de satılan her 3 cihazdan 1’ini temsil ediyorken bu oran yüzde 3 seviyesine kadar geriledi. Ancak şirket tekrar ayağa kalkarak 2. fetih dönemini başlatmış görünüyor. İşte Çin’de en çok satan akıllı telefon markaları…

Geçtiğimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde Çin’de en çok satan akıllı telefon markaları listesine baktığımızda ilk sırada yüzde 20 pazar payı ile Honor’un olduğunu ve yıl sonuna doğru yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla Apple’a alan kaybetse de bu istikrarını sürdürdüğünü görüyoruz.

Apple ise yüzde 18’lik pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Aynı yıl içerisinde ikinci ve üçüncü çeyreklerde yüzde 13 ve yüzde 14’e kadar gerilese de sene sonuna doğru yüzde 22’ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabii belirttiğimiz gibi bunda yeni iPhone’ların satışa çıkması da büyük etkiye sahip.

Aynı dönemde yer alan diğer dört marka ise yüzde 19 ile Oppo, yüzde 17 ile Vivo ve yüzde 15 ile Xiaomi. Geri kalan tüm diğer markaların pazar payı ise yüzde 11 seviyesinde. Dolayısıyla Huawei’nin listeye giremeyecek kadar az satış yaptığını söyleyebiliriz.

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Fakat 2023 yılı Huawei için oldukça sevindiren satış rakamlarıyla başladı. Son verilere göre adını listeye yazdıramayan Huawei, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 9.2 ile birkaç sıra birden atlayarak 6. lik koltuğuna oturdu. Peki kimin pazar payını ele geçirdi?

Sıralamaya baktığımızda yüzde 20’lere ulaşan Honor’un yüzde 14.6’ya kadar gerilediği, Apple’ın yüzde 19.9’a yükselerek ilk sıraya oturduğu, Oppo’nun yüzde 18.3’e, Xiaomi’nin de yüzde 13.6’ya kadar düştüğünü görüyoruz. Yani Apple ve Huawei diğer markaların alanlarını ele geçirdi.

Kaynak: Shift Delete