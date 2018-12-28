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ABD açıkladı! O isim Türkiye'ye geliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Güvenlik Danışmanı John Bolton, 2019'un Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

28 Aralık 2018 Cuma 22:44
ABD açıkladı! O isim Türkiye'ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Ocak ayında Türkiye ve İsrail’e ziyarette bulunacağını duyurdu. Bolton, “Ocak ayınca gerçekleştireceğim İsrail ve Türkiye ziyaretlerini dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

"DAEŞ ile olan mücadeleyi görüşeceğiz"

 

Yapılacak görüşmelerde bölgedeki müttefik ve partnerlerinin karşılaştığı güvenlik problemleri üzerine görüşeceklerini belirten Bolton, “Ayrıca ABD kuvvetlerini Suriye’den eve getirmeye başlarken DAEŞ ile olan mücadelemizin ikinci kısmını da görüşeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:44
  1. ABD
  2. DAEŞ
  3. John Bolton

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