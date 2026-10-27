ABD 90 günlük büyük savaşa hazırlanıyor!

Fox News’un haberine göre Pentagon, yeni stratejisi kapsamında ABD ana karasındaki büyük askerî üslerin dış destek almadan en az 90 gün boyunca temel faaliyetlerini sürdürebilmesini hedefliyor.

Kanal, yaptığı haberde, bu bağımsız faaliyet hedefinin incelediği FORTRESS belgelerinde yer aldığını bildirdi. Belgelere göre, olası aksamalara karşı kritik askeri malzemeler için de en az iki uygun tedarik veya üretim yolu gerekecek.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, girişimi geçen ay duyurmuştu. ABD ordusu, ABD ve israillin İran’a saldırısına karşılık İran’ın Amerikan tesisleri ve ABD güçlerinin kullandığı diğer noktaları vurmasının ardından Orta Doğu’da ciddi lojistik aksamalarla karşı karşıya kaldı.

Genellikle Başkan Donald Trump’ın politikalarını destekleyen Fox News, ABD’nin askeri bir harekatın “Amerikan topraklarındaki elektrik şebekelerini çökertmesi, tedarik zincirlerini aksatması ve kritik altyapıyı tehdit etmesi” ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini yazdı.

FORTRESS adı, “Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability” ifadesinin baş harflerinden oluşuyor. Geçen ay Hegseth tarafından imzalanan kurucu belge, beş temel alan belirliyor: enerji bağımsızlığı, tedarik zincirinin dayanıklılığı, stratejik rezervler, fiziki koruma ve siber güvenlik ile uzayda ve elektromanyetik spektrumda dayanıklılık.

Pentagon’daki planlamacılar, büyük bir silahlı çatışmada ciddi biçimde zarar görebilecek altyapıya bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Önerilen seçenekler arasında, dışarıdan elektrik tedarikinin kesilmesi durumunda üslerin kendi elektrik şebekelerini desteklemek için küçük nükleer reaktörler ve büyük batarya sistemleri bulunuyor. Program ayrıca diğer önlemlerin yanı sıra, sivil fabrikaların acil bir durumda savunma üretimine geçmeye hazırlanmasını da öngörüyor.

Haber, anketlerin iktidardaki Cumhuriyetçi Parti’nin önemli kayıplar yaşayabileceğine işaret ettiği ara seçimlerden iki haftadan kısa bir süre önce yayımlandı. İran savaşı ve bunun sonucunda akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, muhalefet adaylarına desteği artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Trump’ın söylemleri, ABD’nin İran’la savaşı seçimlerden kısa süre sonra, hatta seçimlerden önce tırmandırabileceği yönündeki yaygın beklentileri güçlendirdi. NBC News’a göre Washington, olası yeni bir hava saldırısı harekatı öncesinde Orta Doğu’daki üslerinden bazı personelini çekti.