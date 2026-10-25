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Aktüel Kocaeli'de bir devir kapanıyor! 40 yıllık askeri lojmanlar yıkılıyor
Aktüel

Kocaeli'de bir devir kapanıyor! 40 yıllık askeri lojmanlar yıkılıyor

Yeniakit Publisher
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Kocaeli'de bir devir kapanıyor! 40 yıllık askeri lojmanlar yıkılıyor

Kocaeli'de yarım asra merdiven dayayan ve kentin hafızasında önemli bir yer tutan tarihi askeri lojmanlar için yolun sonu göründü. Alınan özelleştirme kararının ardından uzun süredir akıbeti merak konusu olan 40 yıllık binalarda yıkım mesaisi resmen başladı.

Yıllarca sayısız askeri personele ve ailelerine ev sahipliği yapan emektar lojmanlar, özelleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte iş makinelerine teslim edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemlerini almasının ardından tarihi yapılara ilk kepçe vuruldu.

Çevredeki vatandaşların da meraklı bakışları arasında süren yıkım çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda hızla tamamlanması bekleniyor. 40 yıllık anıları barındıran binaların yerle bir olmasının ardından dev arazide nasıl bir projenin yükseleceği ise şimdiden kentin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Yıkım işleminin bitmesiyle birlikte bölgenin silüetinde yeni bir sayfa açılmış olacak.

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