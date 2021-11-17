A Milli Takımımız Katar'a bir adım daha yaklaştı
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirdi. Katar bileti için sırada play-off turu var.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takımımız, Karadağ deplasmanına konuk oldu.
Podgorica City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Play-Off oynayacağız
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle 21 puanla grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. Karadağ ise grubu 12 puanla 4. sırada tamamladı.
A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Karadağ'ın tek sayısı 4. dakikada Beciraj'dan geldi.
G grubu puan durumu
1- Hollanda: 24 (25 averaj)
2- TÜRKİYE: 21 (11 averaj)
3- Norveç: 18 (7 averaj)
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.