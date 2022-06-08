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Spor A Milli Takım puan durumu:
Spor

A Milli Takım puan durumu:

Türkiye’nin grupta kaç puanı var? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye deplasmanda Litvanya’ya konuk oldu. Millilerimiz rakibini 6-0 mağlup etti. Futbolseverler ise A Milli Takım’ın grupta kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin grupta kaç puanı var? Türkiye güncel puan durumu:

Yeniakit Publisher
2022-06-08 01:06:00 -
A Milli Takım puan durumu:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 6-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Peki, Türkiye’nin kaç puanı oldu?

A Milli Takım puan durumu:

 

Stat: LFF

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Linas Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis (Dk. 46 Utkus), Novikovas (Dk. 64 Petkevicius), Golubickas (Dk. 76 Barauskas), Dolznikov (Dk. 46 Cernych), Laukzemis (Dk. 64 Augustinas Klimavicius)

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak (Dk. 76 Cenk Özkaçar), Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 58 Eren Elmalı), Salih Özcan, Cengiz Ünder (Dk. 46 Yunus Akgün), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), Doğukan Sinik (Dk. 66 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Goller: Dk. 2 ve 14 Doğukan Sinik, Dk. 56 (Penaltıdan) ve Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 89 Yunus Akgün, Dk. 90+1 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 9 Golubickas, Dk. 46 Klimavicius, Dk. 55 Sirvys, Dk. 79 Utkus (Litvanya), Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 79 Serdar Dursun (Türkiye)

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