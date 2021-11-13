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Spor A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye
Spor

A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bugün Cebelitarık’la karşılaşacak ve 16 Kasım’da Karadağ’a konuk olacak A Milli Takım aday kadroya Yusuf Sarı ve Tolga Ciğerci dâhil edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 15:33:00 -
A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bugün Cebelitarık’la karşılaşacak ve 16 Kasım’da Karadağ’a konuk olacak A Milli Takım aday kadroya Yusuf Sarı ve Tolga Ciğerci dâhil edildi.
A Milli Takım'a iki oyuncu daha çağrıldı. Medipol Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak. Daha önce 3 kez milli formayı giyen Tolga Ciğerci, son olarak ay-yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

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