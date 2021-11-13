A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bugün Cebelitarık’la karşılaşacak ve 16 Kasım’da Karadağ’a konuk olacak A Milli Takım aday kadroya Yusuf Sarı ve Tolga Ciğerci dâhil edildi.

A Milli Takım'a iki oyuncu daha çağrıldı. Medipol Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak. Daha önce 3 kez milli formayı giyen Tolga Ciğerci, son olarak ay-yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.