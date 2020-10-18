  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:03:25 -
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekipte, 23 Ekim 2020 Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim 2020 Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosuna davet edilen oyuncular ile teknik heyet, Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Yoğun tempoda çalışan Kadın A Milli Takımı, Kosova ve Rusya maçlarının ardından 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda, 1 Aralık'ta Rusya ile sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı ise 22 Ekim'de sona erecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!
Gündem

Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

Milli meselelerde sessizliğe bürünen oyuncu Bergüzar Korel'in Azerbaycan aklına haftalar sonra geldi.

Harekete geçildi… Türkiye’den Suudi Arabistan’a misilleme!
Gündem

Harekete geçildi… Türkiye’den Suudi Arabistan’a misilleme!

Türk mallarına karşı gayriresmi olarak boykot kararı alan Suudi Arabistan’a karşı Türkiye'den misilleme geldi. PETKİM’in başvurusu üzerine T..
Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji
Teknoloji

Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'larda başarıyla görev yapan ve ciddi ihracat başarısı yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dön..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay