A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum

LFF Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Çok tatmin edici bir akşam oldu. Biz aslında kendimize 4 hedef belirlemiştik, birincisi maçları kazanacağız, ikincisi gol yemeyeceğiz, üçüncüsü ilk maçımızda neleri iyi yaptıysak bunları yapmaya devam edeceğiz, dördüncüsü de iyi olmadığımız noktalarda aşama kaydedeceğiz. Bunları iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum. Oyuncularımın bizim kurduğumuz taktiğe inandıkları gözüküyor. Erken gol bulunca her şey kolaylaşmış gözüküyor. Takım ruhu adına gelişme kaydediyoruz. Oyuncular milli takım forması giymekten dolayı keyif alıyorlar. Oynadığı oyundan da keyif alan bir oyuncu grubu oluyor bunu gördük." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, EURO 2024 elemelerine gidilirken sürekli performansı yükselen bir takım istediğini belirtti.

Stefan Kuntz, Litvanyalı bir gazetecinin, “Faroe Adaları’nı 4-0, Litvanya’yı 6-0 yendiniz. İki takımı karşılaştırınca neler söylersiniz?” sorusuna, “Ben kendi takımıma konsantre oluyorum. Karşılaştırma yapmam uygun olmaz ama suni çim ve doğal çimde sergilenen performansta farklılıklar olabiliyor.” yanıtını verdi.

Kuntz, Doğukan ve Halil'in iyi performansının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Teknik heyet olarak oyuncularımızın performansından memnun olduk. Aynı şeklide şundan da memnun olduk, deneyimli oyuncularımıza genç oyunculara olan yaklaşımı. Kulübede maça başlamayan deneyimli oyuncularımız vardı, genç oyunculara destek verdiler. Takım ruhu adına çok olumluydu. Genç oyuncu olduğunuz zaman oynama fırsatı, şansı bulmanız çok önemi. Bahsettiğiniz oyuncuların başarısı takımın başarıdır. Öz güvenleri arttı. Santrforlarımız gol atmasından çok memnunum. Santrforların başarıları attıkları gollerle ölçülüyor. Halil bazı şeyleri anlıyor, 'takım için mücadele edersem bunun ödülünü muhakkak alırım' diye biliyor. İki asist yaptı çok koştu, çok mücadele etti."

Alman teknik adam, kadroda olmayan Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu'nun durumu hakkında ise, "Her zaman önemli bir sakatlıktan dolayı bunu yapmıyoruz, kimi zaman yorgunluk dengeleme kimi zaman da tedbir amaçlı oyuncularımız kadroya almıyoruz." açıklamasında bulundu.

Doğan Alemdar: İlk maçım olduğu için çok heyecanlıydım

A Milli Takım formasını ilk kez giyen kaleci Doğan Alemdar ise, "İlk maçım olduğu için çok heyecanlıydım, her genç futbolcunun hayali olduğu gibi benim de hayalim A Milli Takım forması giymekti. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocamız da bana güvenip şans verdiği için çok teşekkür ediyorum. Saha sentetik olduğu için topun takıldığı bir pozisyon oldu ama maç içinde heyecanımı yendiğimi düşünüyorum. Bugün ilk maçımda gol yememem çok önemliydi. Bizim bir hedefimiz var, tüm maçları kazanıp, gol yemeden 4 maçı tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, kadronun gençleştiğinin hatırlatılması üzerine ise, "Gençleşen bir takımımız var. Antrenmanlarda çok eğlenceli geçiyor. Herkes saha içinde ve dışında ağabey, kardeş gibi. Bunu maçlara yansıttığımızı düşünüyorum. Önümüzde iki maç var, o maçlara da bu havayı yansıtıp iyi şekilde bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Sinik: Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı Litvanya maçında 2 gol atmanın gururunu yaşıyor.

Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile üçüncü kez milli maç heyecanına ortak oldu. Ay-yıldızlı formayla ilk kez ilk 11'de, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Litvanya karşılaşmasında görev alan 23 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 2'nci ve 14'üncü dakikalarında attığı gollerle A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 6-0 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Sinik, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli forma altında ilk goller. Tüm takım arkadaşlarıma ve destekleyen herkese teşekkürler. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.