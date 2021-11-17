90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy! Sonra da mankenlerle yiyip 'kriz var' de

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Futbol kulüplerinin "kriz" içinde olduğunu, sektörde para kalmadığını iddia eden medya kuruluşları, bugün Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe derbisi için 4 milyon lira prim açıkladığını haberleştirirken, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'a seslendi.

90 dakika oyna, 4 milyonu al!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe karşısında 90 dakika oynayıp kazanacak futbolcularına 4 milyon lira prim verecek.

Paraları mankenlerle yerlerken, aynı medya ahlaksızlıkları reyting için manşetine taşıyacak

Primi alan futbolcular paralarını mankenlerle gece kulüplerinde harcarken, sektörün kriz yüzünden iflas ettiğini yazan medya kuruluşları reyting için bu ahlaksızlıkları da manşetlerine taşıyacak.

Biletler 24 saat geçmeden tükendi!

Bu arada futbol kulüplerinin her ne kadar "kriz" yaşadığı iddia edilse de dün satışa çıkartılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin maç biletleri 24 saat geçmeden tükendi.