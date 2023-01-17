9 yıl sonra geri adım: Afrika ülkesi o kararı duyurdu! Sarsan açıklama: Kosova'yı tanımaktan vazgeçtik
Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ülkesinin Kosova'yı tanıma kararını geri çekeceğini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, karara 'Togo'nun Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği takdirle karşılıyoruz.' paylaşımıyla destek çıktı. Büyük gerilim yaşanması öngörülüyor. Togo, Kosova'nın bağımsızlığını 2 Temmuz 2014'te tanımıştı. Türkiye, Arnavutluk, Birleşik Krallık, ABD ve Afganistan da Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerdendir. Bu bağımsızlığı tanımayacağını ilan eden Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Sırbistan ve Rusya´ya göre burası hâlen Sırbistan'a bağlı özerk bir bölgedir. İşte Togo'dan dünyada ortalığı karıştıracak hamlenin detayları...
Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ülkesinin Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı geri çekme kararının kesin olduğunu belirtti.
Dussey, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldiği Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kosova'yı ilk tanıyan ülke Kosta Rika, ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur.
Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünün savunulması söz konusu olduğunda ülkesinin, Sırbistan'a koşulsuz desteğini garanti ettiğini söyledi.
Ülkesinin yalnızca "tek bir Sırbistan'ı" tanıdığını kaydeden Dussey, "Kosova'nın tanınmasını geri çekme kararı kesindir." ifadesini kullandı.
Dussey, ülkesi ile Sırbistan arasındaki ilişkilere değinerek, "Eğitimden ekonomiye birçok alanda daha güçlü ilişkiler istiyoruz. Turizm ve tarım alanlarında da işbirliklerini arttırmak isteriz." diye konuştu.
Sırp Bakan Dacic ise "Sırbistan ve Togo, zaman zaman unutulmuş olabilecek geleneksel bir dostlukla birbirine bağlıdır. Bu işbirliği ve dostluğu yeniden kurmak ve güçlendirmek istiyoruz." dedi.
- SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC'TEN TOGO PAYLAŞIMI
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Togo'nun Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği takdirle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Vucic paylaşımında ülkesi ile Togo arasındaki ilişkilere değinerek, "Karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı, geleneksel ve samimi bir dostlukla bağlıyız. Öncelikle karşılıklı çıkarlar etrafında işbirliğini genişleterek bu ilişkileri daha da güçlendirmeye devam etmek bize bağlı." ifadelerini kullandı.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi ile Togo arasında, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, spor ve bilgi teknolojileri alanlarında "önemli işbirliği fırsatlarının" bulunduğunu belirtti.
Brnabic ayrıca, ülkesinin sahip olduğu deneyimleri Togo'ya aktarabileceğine dikkati çekti.
Togo, Kosova'nın bağımsızlığını 2 Temmuz 2014'te tanımıştı. Batı Afrika'da küçük ama stratejik bir aktör: Togo
Dünyanın en büyük 4'üncü fosfat üreticisi olan Togo'da aynı zamanda kireç taşı, savaş uçakları ve mermer de ülkenin önemli doğal kaynakları arasında geliyor.
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Togo ülkesi merak edenler için;
Togo, resmî adıyla Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin ve batıda Gana ile komşudur. Güneyde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi'ne kıyısı bulunur. Başkenti ülkenin güneybatı ucundaki Lomé'dir.
Togo ekonomisi:Togo'nun ekonomisi ağırlıklı olarak ticaret ve tarım sektörüne dayanmakta olup (istihdamın %60'una ve gayrı safi yurtiçi hasılanın yaklaşık % 47'si). Togo'da gece hayatı gelişmiş, ancak lüks yaşam modelleri ilerlememiştir. Halkın sadece üst tabakasının gece hayatı ve lüks yaşam koşulları bulunur. Alt tabakalarda ise yaşam mücadelesi genellikle para kazanmak ve aç kalmama üzerine geçirilir. İnsanlar, zamanlarının büyük kısmını, daha çok çalışmak üzerine geçirirler.
Togo dini nedir?
Togo'da din özgürlüğü mevcuttur ve %51 ile halkın yarıdan fazlası doğacılık inancına sahiptir. Ülkede %29'luk bir kesim Hristiyan inancına göre yaşarken, giderek artan ve güncel olarak %20'lik bir kesimi oluşturan topluluk ise İslamiyet inancına göre yaşamaktadır.
Togo para birimi:Batı Afrika CFA frangı (Fransızca: franc CFA; ISO 4217: XOF) Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'da kullanılan bir para birimidir.
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