83 yaşındaki emekliyi dolandırmışlardı! 72 milyonluk vurgunun şüphelisi enselendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş’ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere inanan 83 yaşındaki Dinçer Kazancı, bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara teslim etti. Yaklaşık 72 milyon liralık vurgunla ilgili aranan şüphelilerden biri Şanlıurfa’da yakalandı.
İstanbul’da 83 yaşındaki bir emekli, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin tuzağına düştü.
Dolandırıcılık olayı 16 Nisan’da yaşandı
Edinilen bilgiye görme olay, 16 Nisan’da İstanbul Beşiktaş’ta meydana geldi. Emekli Dinçer Kazancı (83), kendisini arayarak polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcılara verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A., 29 Haziran’da İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Firari cezaevine gönderildi
Soruşturma kapsamında "atıcı" konumundaki Ahmet K. da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.