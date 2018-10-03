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81 ile gönderildi! Artık jandarma ve sivil polisler de...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile artık jandarma dahil resmi ve sivil polisler kurallara uymayan sürücülere trafik cezası yazabilecek.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:16
81 ile gönderildi! Artık jandarma ve sivil polisler de...

Bakanlığın 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama, bir genelge dahilinde tüm illere gönderilirken, Mersin'de de uygulamaya ilişkin saha çalışmalarına başlandı. Uygulamanın özellikle trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri kullanımına yönelik olduğu bildirildi. Bu konularda sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi. Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı.

Mersin'de 6 bin polise 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' dağıtıldı

Genelge doğrultusunda Mersin'de de 6 bin polise eğitim verildikten sonra 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' dağıtıldı. Trafik polislerinin yanı sıra artık kentteki tüm polis memurları da seyir halinde cep telefonu ile görüşen, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, makas atan ve emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' düzenlemeye başladı. Düzenlenen bu tutanaklar, kontrol edildikten sonra Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte araç sahiplerine gönderilecek. Mersin'de 1 hafta önce başlayan uygulama kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 800 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:16
  1. Mersin
  2. polislere eza yazma yetkisi
  3. trafik polisleri

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