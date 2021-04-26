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Eğitim 8. ve 12 sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek mi?
Eğitim

8. ve 12 sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek mi?

Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim iptal mi oldu? soruları merak ediliyor. Bir süredir ara verilen yüz yüze eğitimde 8.ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam ediyordu. 26 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından 8. ve 12. sınıfların eğitime nasıl devam edeceği araştırılıyor. Peki, 8. ve 12 sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:30:00 -
8. ve 12 sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kararlara göre; 3 haftalık tam kapanmada yüz yüze eğitim ve sınavlar da ertelendi. Peki, hangi okullarda yüz yüze eğitim sona erdi? 8. ve 12. sınıflardaonlie eğitime devam mı edilecek?

8. ve 12 sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Ayrıca yüz yüze eğitime ara verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.

"Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

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