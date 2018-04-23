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72 saat verildi: Abdullah Gül denkleme girdi

24 Haziran 2018'de yapılacak erken seçim için kritik 72 saate girildiğini kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin iddiasına göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de adaylık için denkleme girdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
72 saat verildi: Abdullah Gül denkleme girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesinin "önemli" olduğunu söyleyen Selvi, "Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde" ifadesini kullandı.

Selvi bu görüşmelerin ortak aday formülünü güçlendirmeye başladığını öne sürerek" "Abdullah Gül yeniden denkleme girdi" diye yazdı.

Hürriyet yazarı köşesini şöyle sürdürdü:

"Uğruna darbeler yapılıp, muhtıralar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefete bırakılmayacak kadar önemli bir iş olduğu görüldü. Ama asıl önemli olan: Millet bu işe ne diyecek?"

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
  1. abdullah gül
  2. abdulkadir selvi
  3. 24 haziran
  4. seçim

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